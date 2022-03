Jubiläen: Die Stadt Weißenfels hat in diesem Jahr gleich doppelten Anlass zum Feiern, einen 350. Todestag und einen 250. Geburtstag historischer Persönlichkeiten, die in ganz besonderer Weise kulturelles Erbe schufen.

Von Claudia Crodel

Natürlich können sich der Komponist Heinrich Schütz (1585–1672) und der Dichter Novalis (1772–1801), geboren als Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, nie persönlich begegnet sein, denn als der eine geboren wurde, war der andere schon 100 Jahre tot. Doch in diesem Jahr wird wahr, was eigentlich nicht sein kann: Künftig wird man in Weißenfels den Komponisten und den Dichter auf einer Bank sitzend antreffen können.