Inklusive Andacht und digitaler Kirchenbesuch

Sömmerda (red) – Der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda hat eine eigene Podcast-Plattform entwickelt. Abrufbar sind Predigten, Andachten und Online-Gottesdienste im Audio- und Videoformat. So veröffentlicht Kantorin Johanna Korf regelmäßig eine kurze filmische Vorstellung einer der Dorfkirchen in den Pfarrbereichen Gerbstedt, Hettstedt, Welbsleben und Mansfeld mit eigener, von ihr eingespielter Musik und Gesang. Auch ein inklusiver Video-Gottesdienst in leichter Sprache aus der Evangelischen Stiftung Neinstedt steht zur Verfügung.

