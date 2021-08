Unvorhersehbare Ereignisse: Zwei Weltkriege, der Fall der Mauer, Freud und Leid. – Hat Gott da seine Hände im Spiel? Eine uralte Frage taucht wieder auf. Was soll man darauf antworten?

Von Gerd-Matthias Hoeffchen

Ein Virus legt weltweit das Leben lahm. Gluthitze von bis zu 50 Grad Celsius versengt Nordamerika. Und in Deutschland verschlingen Sturzfluten Häuser und Menschen. Ist das die Strafe Gottes?

Man mag diese Frage für längst überholt halten. Doch jetzt wird sie wieder gestellt. Auch in Leserbriefen an diese Zeitung. Das Entsetzen über die Schäden und das Leid, die nicht mehr nur in fernen Ländern stattfinden, sondern sich mit der Flutkatastrophe vor der eigenen Haustür abspielen, wird seinen Anteil daran haben. Der Mensch sucht Erklärungen für das Unfassbare. Also: Sind Tod und Zerstörung, Leid und Qual die Strafe Gottes? Eine allerletzte Warnung?

Nein, sagen die The