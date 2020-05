"Rups" und der Heilige Geist

Die Überraschung war groß, als 2014 die Meldung durch die Medien ging: "Die Randfichten trennen sich. Sänger Rups Unger will nicht mehr." Als Grund gab er an: "Gott hat mich verändert." Wie kam es zu dieser Wende im Leben des bekannten Volksmusikers?

Er erzählt von Tiefen in seinem Leben und von der Alkoholsucht. Bis 1994 hatte er nichts mit dem Glauben an Gott zu tun. Da ging er das erste Mal zur Entgiftung in die Klinik. Ein Arbeitskollege nahm ihn danach mit zu den Treffen des Blauen Kreuzes. Dort lernte er Bibelarbeit, Beten und Singen für Gott kennen und auch der Umgang mit Alkohol wurde thematisiert.

"Rups", wie Thomas Unger von seinen Freunden und Fans genannt wird, gab das Trinken auf. Aber der Glaube war ihm noch nicht so wichtig.

