Der Wahl für das höchste geistliche

Amt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens stellen sich

die Plauener Superintendentin Ulrike Weyer (46), Oberlandeskirchenrat

Tobias Bilz (55) und der Meißener Superintendent Andreas Beuchel

(56). Alle drei Kandidaten haben sich am Freitagabend den 80

Synodalen vorgestellt.

Gewählt wird in geheimer Abstimmung. In den ersten beiden

Wahlgängen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Danach

reichen für einen Wahlsieg mehr als die Hälfte der abgegebenen

gültigen Stimmen. Falls nach der dritten Abstimmung noch kein

abschließendes Ergebnis vorliegt, soll die Sondertagung am Sonntag

fortgesetzt werden. Bischofskandidat Beuchel wurde von Synodalen

vorgeschlagen, die beiden anderen Bewerber von der Kirchenleitung.

Die Neuwahl war nach dem Rücktritt von Landesbischof Carsten

Rentzing (52) im Oktober nötig geworden. Die Synode ist das

gesetzgebende Organ der sächsischen Landeskirche und tagt in der

Regel zweimal im Jahr in Dresden. Sie vertritt in Sachsen rund

677.000 evangelisch-lutherische Christen. (EPD)