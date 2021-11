Weimar/Bremen (G+H) – Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, ist offenbar positiv auf Corona getestet worden, das berichtet die in Weimar erscheinende Mitteldeutsche Kirchenzeitung „Glaube+Heimat“ unter Berufung auf Kirchenkreise. Nach Bekanntwerden des Schnelltests seien die Personen, die mit Kramer im Vorfeld der EKD-Synode in Bremen Kontakt hatten, isoliert und die heute beginnende EKD-Synode ins Internet verlagert worden. Dem Bischof gehe es den Umständen entsprechend. Kramer zeige Symptome, aber der Verlauf sei eher leicht. Der leitende Geistliche befinde sich in häuslicher Quarantäne. Kramer selbst äußerte sich bislang nicht dazu. Nach unbestätigten Äußerungen divergierten nachfolgende Testergebnisse, so dass bislang nicht gesichert von einer Corona-Infektion gesprochen werden könne.