Mit einer fantasievollen Aktion hat man in der Kirchen-gemeinde Weimar aus der Not eine Tugend gemacht. "Da Sie an diesem Heiligen Abend 2020 nicht in die Gottesdienste kommen können, kommen wir zu Ihnen", erklärte Pfarrer Hardy Rylke den überraschten Bewohnern von Weimar-Nord (Foto) die komprimierte Christvesper vom LKW. Drei Teams mit einem zur weihnachtlichen Bühne umgestalteten Kleinlaster brachten die Weihnachtsgeschichte, -lieder und den -segen in die Wohngebiete. Nachdem selbst die großen Freiluft-Christvespern abgesagt werden mussten, ist die "Weihnacht on Tour" dankbar angenommen worden. Sobald Lautsprecher und Lichterketten auf dem Kirchen-LKW angeschaltet waren, öffneten sich Fenster und Türen. Einige sangen die bekannten Lieder mit, andere hörten einfach nur andächtig zu.