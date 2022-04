Edelgemüse: Bis zum Johannistag ist Herbsleben (Kirchenkreis Gotha) im Spargelfieber. Auch die Kirchengemeinde macht mit – allen voran Pfarrerin und Gemeindekirchenrat.

Von Paul-Philipp Braun

Grünkohl, Speck, Mettenden – das ist es, was es in Christina Petris alter Heimat gibt, und wofür Westfalen, woher sie kommt, eigentlich bekannt ist. Spargel stehe dort eher weniger hoch im Kurs, sagt sie: "Klar essen wir den auch, aber es fehlt das Anbaugebiet und damit auch der schnelle Zugang." Fast ein Kulturschock muss es da gewesen sein, als die Pfarrerin vor fast fünf Jahren – direkt nach dem Vikariat – ihre Stelle in Herbsleben antrat. Hier bestimmt das gelb-weiße Edelgemüse mit seinen zarten Spitzen das Dorfleben, zumindest von den ersten warmen Frühlingstagen bis zum Johannistag am 23.