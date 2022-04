Zur Ökumenischen Christus-Wallfahrt zum Kloster Volkenroda unter dem Motto „Mut zum Händereichen“ werden am kommenden Sonntag (1. Mai) hunderte Menschen aus ganz Mitteldeutschland erwartet. Veranstalter sind das Kloster Volkenroda mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), dem Bistum Erfurt und dem Posaunenwerk der EKM. Mit der größten ökumenischen Veranstaltung in Thüringen wird die neue Saison am Christus-Pavillon eröffnet, der dann bis Ende Oktober täglich besichtigt werden kann. Höhepunkt der Wallfahrt ist ein ökumenischer Gottesdienst (15 Uhr) mit Posaunen, Jugendband, Schola

und einem extra Kindergottesdienst.

Das Thema ist dieses Jahr von einer Liedstrophe aus dem Lied „Gib Frieden, Herr, gib Frieden“ inspiriert. Albrecht Schödl, Pfarrer am Christus-Pavillon sagt: „Wenn wir an die Ukraine und die Kriege auf der Welt denken, dann brauchen wir ,Mut zum Händereichen‘ denen gegenüber, die uns fremd oder feind sind. Und wir stehen vor der Herausforderung, im Ausklingen der Corona-Krise menschliche Nähe und Berührung wieder neu zu lernen.“ Im Gottesdienst besteht deshalb die Möglichkeit, sich persönlich segnen zu lassen.

Start ist am 1. Mai mit Sternwanderungen von verschiedenen Orten aus, so dass jeder Pilger die für ihn passende Strecke auswählen kann. Der längste Weg mit etwa 18 Kilometern beginnt um 8.45 Uhr in Beberstedt, für die kürzeste Variante mit etwa drei Kilometern ist Treffpunkt um 10.30 Uhr in Körner. Interessenten am Familienpilgern können sich um 10 Uhr in Grabe einfinden. An Stationen wird Rast gemacht, um innezuhalten, zu singen oder kurze geistliche Impulse zu hören.

Nach der Ankunft im Kloster gegen 12 Uhr beginnt ein Festprogramm mit Essen, Kinderangeboten, Musik und einem Markt der Möglichkeiten. Der Ökumenische Gottesdienst (15 Uhr) wird von Bläsern vom Posaunenwerk der EKM, einer Schola und einer Jugendband gestaltet, ein Kindergottesdienst findet extra statt. Anschließend wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Ablauf Christus-Wallfahrt am 1. Mai:

8.45 Uhr, Beberstedt, Kirche St. Martin

9 Uhr, Horsmar, Kirche St. Pancratius

10 Uhr, Grabe, Furthmühle (Familienpilgern)

10.30 Uhr, Schlotheim, Pfarramt, Herrenstr. 1

10.30 Uhr, Obermehler, Kirche St. Ulrich

10.30 Uhr, Körner, Pfarramt, Dammstr. 11

Auf dem Klostergelände:

12 Uhr, Festprogramm mit Essen, Kinderangeboten, Musik, Markt der Möglichkeiten

15 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst mit Posaunenchören, Schola, Jugendband und einem extra Kindergottesdienst, anschließend Kaffee und Kuchen

Hintergrund:

Seit Jahrtausenden begeben sich Menschen aller Kulturen auf Pilgerwege. Sie verlassen ihre gewohnte Umgebung in der Sehnsucht nach neuen Erfahrungen, Begegnungen und nach Gott.

Weitere Informationen im Internet: www.kloster-volkenroda.de