Genf (epd) – Dem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die weltweiten Beschäftigungstrends 2020 zufolge sind derzeit 188 Millionen Menschen arbeitslos. Weitere 165 Millionen Menschen fänden nicht genügend Arbeit, gingen etwa nur wenige Stunden pro Woche einem Job nach. Bei ihnen reiche der Verdienst nicht aus, um ein würdiges Leben zu führen.

Die prekäre Lage habe besorgniserregende Konsequenzen für den sozialen Zusammenhalt in den Ländern, das schwache globale Wachstum treibe die Zahl der Betroffenen weiter in die Höhe. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze halte mit dem Anstieg der Zahl an Jobsuchenden nicht mehr mit.