Morgen (26. Februar) startet zum zehnten Mal die Aktion „Autofasten. Sinn erfahren“ in Thüringen. Sie soll dazu anregen, in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag (11. April) öfter mal das Auto ste-hen zu lassen und auf das Fahrrad, den Öffentlichen Personennahverkehr oder Carsharing umzusteigen be-ziehungsweise zu Fuß zu gehen. Initiatoren sind der Verein Bus & Bahn Thüringen sowie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM).

Christian Fuhrmann, Gemeindedezernent der EKM, hält „Sieben Wochen ohne Pessimismus“ als Motto der diesjährigen evangelischen Fastenaktion für sehr inspirierend. „Das pessimistische Grundgefühl, dass alles so gewöhnlich vor sich her trottet, kann verschwinden. Ich entscheide mich: Heute und morgen – sieben Wochen mal anders. Darum geht es bei der Fastenaktion auch in diesem Jahr. Mein Arbeitsweg ist ein an-derer, wenn ich mit dem Rad zum Bahnhof rolle, mit dem Buch in der Hand oder Musik im Ohr im Zug sit-ze oder einfach vor mich hindöse, was ich im Auto sicher nicht tun sollte. Das schöne Gefühl der Freiheit, das zum ,ich kann auch anders‘ gehört, ist ein Gewinn. Für mich und in diesem Fall auch für die uns Men-schen geschenkte Schöpfung Gottes. Nein wir sind nicht gefangen von Zwängen der Gewohnheit. Wir sind frei. Zum Beispiel zum Autofasten“, so Fuhrmann.

„Die Stärkung des ÖPNV ist derzeit in aller Munde. Nun sollten diesen Worten Taten folgen. Die Thürin-ger Verkehrsunternehmen stehen bereit und laden mit ihren Angeboten dazu ein, Busse und Bahnen auszu-probieren. Wir freuen uns auf viele neue Fahrgäste!“, sagt Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer des Ver-eins Bus & Bahn Thüringen.

Die Busunternehmen in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Schmalkalden-Meiningen bieten spezielle „Fastentickets“ an. Damit können Busse kostengünstiger ausprobiert werden. In der Stadt Sömmerda gibt es am 27. Februar einen Aktionstag mit kostenfreiem Busfahren im Stadtverkehr. Zudem machen viele Bus- und Bahnunternehmen dauerhaft günstige Angebote wie zum Beispiel Zeitkarten. Die Verkehrsunternehmen des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) locken mit einer Abo-Aktion: Neu-kunden erhalten bei Abschluss eines Abonnements während der Fastenzeit einen Monat freie Fahrt mit Straßenbahn, Bus und Zug.

Mehr als 70 Partner unterstützen die Aktion – das sind neben den Bus- und Bahnunternehmen unter ande-rem mehrere Thüringer Landkreise und Städte, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und teilAu-to Thüringen. In Eisenach, Gotha und im Landkreis Sömmerda bieten verschiedene Aktionen, Veranstal-tungen und Wettbewerbe Anreize zum Umsteigen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Mitmach-Kalender, der auf der Website zu finden ist (www.autofasten-thueringen.de). Hier können Nutzer ihre eigenen Autofasten-Aktivitäten dokumentieren. Wer seinen Kalender am Ende der Fastenzeit einschickt, nimmt an der Verlosung attraktiver Preise teil.

Die Aktion im Internet: www.autofasten-thueringen.de / www.ekmd.de / www.facebook.de/Autofasten.Thueringen