In diesem Ort stecken Menschen und Geschichten. So einem Ort kann man sich nicht entziehen“, sagt Katjana Hesse. Die 39-Jährige wohnt schon neun Jahre in Niedersynderstedt – gleich neben der Dorfkirche. „Ich fühle, angekommen zu sein. Die Nähe zur Kirche hat etwas Magisches. Ich sehe das Bauwerk täglich mehrfach. Da hat man eine andere Bindung“, so Hesse.

Von Jens Henning

Katjana Hesse ist seit dem vergangenen Jahr auch ehrenamtliche Bürgermeisterin des Ortes im Kirchenkreis Weimar. Und es war eben diese besondere Nähe, welche die Ergotherapeutin und Fitness-Trainerin bewogen hatte, bei der Sanierung der Kirche mitzuhelfen.

Und das tut sie nicht allein. In Kristin Götze hat sie eine engagierte Mitstreiterin gefunden.