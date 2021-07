Kirche Denstedt: Die Sängerin Norico Kimura ist aus Japan zurück und gibt ein Konzert an Liszt-Orgel

Nach über einem Jahr ist die Sängerin Norico Kimura aus Osaka nach Weimar zurückgekehrt. Als sie im Frühjahr 2020 ihre hochbetagte Mutter in Japan besuchte, ahnte sie nicht, dass eine Pandemie ausbrechen würde, die über lange Zeit einer Rückkehr im Wege steht. Um so mehr freut sie sich, dass sie am Samstag, 24. Juli, um 17 Uhr ein Konzert mit Michael von Hintzenstern an der Liszt-Orgel in Denstedt geben kann. Auf dem Programm stehen Lieder und Orgelwerke der Romantik von Giacomo Puccini, Franz Liszt, César Franck und Josef Gabriel Rheinsberger. Der Eintritt ist frei. Es gelten die Abstandsregelungen. (red)