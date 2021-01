Das Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv verzeichnete 2020 den Zugang von bedeutenden Autographen: Manuskripte, Briefe, Postkarten und Fotos wurden angekauft oder kamen als Schenkung ins Haus, teilte die Klassik Stiftung in Weimar mit. Allein die Freundesgesellschaft des Archivs habe für über 36 000 Euro Handschriften für die Bestände erworben.

Neu im Archiv sind unter anderem drei Briefe von Goethe an Friedrich Justin Bertuch, Cornelius Johann Rudolf Ridel und Georg Reinbeck. Weitere Briefe aus dem Umfeld von Goethe ergänzen die Sammlungen, etwa von seiner Schwiegertochter Ottilie sowie von seinen Enkeln Walther und Wolfgang, dazu Korrespondenzen von Johanna Schopenhauer, Johann Peter Eckermann, Christian August Vulpius und von Goethes "Urfreund", Karl Ludwig von Knebel. Auch habe das Archiv bedeutende Briefe von und an Franz Liszt sowie einen Brief von Clara Schumann aus dem Jahr 1854 erwerben können. Als Schenkung ging laut Stiftung die kostbare Prachtausgabe von Liszts "F. Chopin" aus dem Jahr 1879 mit einer handschriftlichen Widmung des Komponisten an seine Klavierschülerin Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach in die Bestände ein.

Das 1885 gegründete Goethe- und Schiller-Archiv gilt als ältestes Litera-turarchiv in Deutschland. In seinem Gesamtbestand von rund fünf Millionen Blatt verwahrt es mehr als 150 Nachlässe von Schriftstellern, Gelehrten, Philosophen, Komponisten und bildenden Künstlern. Der Nachlass Goe-thes wurde 2001 von der Unesco in das dokumentarische Erbe "Memory of the World" aufgenommen. Im Weimarer Goethe-Schiller-Archiv werden auch die Nachlässe Friedrich Nietzsches und Liszts aufbewahrt. Hinzu kommen 14 Archive von Verlagen, Vereinen und literarischen Gesellschaften – unter anderem die der Goethe-Gesellschaft, des Insel Verlags Leipzig, der Deutschen Schillerstiftung und des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Auch Einzelhandschriften vom Ende des 13. bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts gehören zum Bestand. (epd)