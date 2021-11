Die Novembertage geben Raum, das Leben zu bedenken. Die Sehnsucht nach Verbundenheit und Geborgenheit ist inmitten von Flüchtigkeit gegenwärtig stärker denn je. Pfarrer Günter Hänsel sprach mit Pater Anselm Grün über Heimat und Heimatlosigkeit als existenzielle Grunderfahrung des Menschseins.

Pater Anselm, Menschen fragen danach, wo sie heute daheim sind. Wieso ist das so?

Anselm Grün: In unserer Zeit sind viele Sicherheiten weggebrochen. Da ist es ein Bedürfnis der Menschen, sich über die eigene Identität klar zu werden und einen Ort zu haben, an dem sie daheim sind, an dem sie Wurzel schlagen können mitten in dieser unruhigen Welt.

Der Berliner Philosoph Wilhelm Schmid hat kürzlich das Buch „Heimat finden. Vom Leben in einer ungewissen Welt“ veröffentlicht.