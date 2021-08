Ostsee: Die Urlauber auf den Inseln und entlang der Küste sind zurück. Die Gemeinden starten ihre Konzertreihen und verschiedene Formate der Seelsorge. Wichtig dabei: der Austausch miteinander.

Von Bettina Albrod und Anja Goritzka

Ich bin eigentlich nicht so dafür, dass gute Konzerte und Gottesdienste als Urlauberseelsorge bezeichnet werden. Aber genau das machen wir hier auf der Insel im Sommer“, sagt Pastorin Christel Handt aus Binz auf Rügen. Binz sei in der Tourismussaison laut und trubelig, da sei es wichtig, Orte der Ruhe zu schaffen. „Deshalb sind die Kirchen offen.“

Die Gäste kämen aber nicht mit Sorgen in die kühlen Räume. Sie seien viel mehr am Gebäude, den hiesigen Kirchenstrukturen und Konzerten interessiert.