Häusliche Pflege in Rumänien

Engpass: Wie sehr die häusliche Pflege in Deutschland von ausländischen Pflegekräften abhängig ist, zeigt sich in der aktuellen Corona-Krise: Neun von zehn 24-Stunden-Pflegekräften kommen aus Osteuropa. Wegen der geschlossenen Grenzen fehlen sie jetzt hierzulande. Doch wie steht es eigentlich um die Pflege in Rumänien?

Von Sarah Münch

Wenn ein Mensch alt wird und auf Hilfe angewiesen ist, kümmern sich meist die Familienangehörigen um sie oder ihn. In Rumänien ist das noch üblicher als in vielen westlichen Ländern. Wie in Deutschland sind es auch in Rumänien häufig die Frauen, die diese Aufgabe übernehmen – Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter.

Oft haben die Angehörigen Kinder zu Hause und gehen einer Erwerbsarbeit nach.