Hach der Frühling ist da. Vögel sorgen schon zu nachtschlafender Zeit mit ihrer lauten Kehle für naturnahes Weckerklingeln, Blütenpollen suchen sich die Allergiker aus, um mit ihnen das "Ich habe Deine Nase"-Spiel zu spielen und die Sonne macht aus manch mitteleuropäischem Teint binnen kürzester Zeit eine knallrote Birne.

Und was wäre der Frühling, wenn wir nicht grillen könnten?

Das Fernsehen bringt im Viertelstundentakt wechselweise Werbung für Senf, Ketchup oder bestes Industriefleisch (schlechte Arbeitsbedingungen und kranke Mitarbeiter bekommt man bei zwei Kilo Schweinenacken für nur 4,99 Euro schon dazu) und die Holzkohle gibt es im 20 Kilo-Sack an der Tankstelle um die Ecke.

Besonders ernst wird das Grillen aber bei der Thüringen Tourismus GmbH, kurz TTG, genommen. Im grünen Herzen Deutschlands hat nicht nur Zukunft Tradition, hier ist das Grillen (oder wie die Westthüringer sagen das Braten ) schließlich zu Hause. Und so gilt die Bratwurst nicht umsonst - noch vor Kurzzeitministerpräsidenten, AfD-Demonstrationen und enormen Corona-Hotspots - als klassisches Thüringer Exportprodukt.

Am Samstag wollte die TTG auf jeden Fall ihr neues Format Auf ne Bratwurst mit... starten. Am Nachmittag sollte dafür in Erfurt angegrillt werden und weil Thüringen so groß ist und so viel zu bieten hat, nicht unmittelbar am Bratwurstrost, sondern ganz fortschrittlich und digital.

Abwechselnd sollte von Erfurt aus zu örtlichen Partnern wie dem Regionalverbund Thüringer Wald, der Welterberegion Wartburg Hainich oder zum Tourismusverband Altenburger Land geschaltet und miteinander gegrillt werden. Dass das aber bei Letzterem schwierig werden dürfte, da Bratwürste in Altenburg unter dem Namen Roster firmieren, ist selbstredend. Inzwischen musste die Veranstaltung abgesagt werden. Gründe sind nicht bekannt.

Doch die digitale Bratwurst ist in, sagt sich die Tourismus GmbH und versucht das Format entsprechend aufzulegen. Was dabei rauskommt, darauf darf man gespannt sein, wenn das Grillevent nachgeholt wird.

Offen ist aktuell auch noch, wie ein solches Grill-Amusement künftig finanziert werden soll. Schließlich gilt es noch vor dem Autofahren als Kulturgut. Ob die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung aber dem Vorschlag der Ampelkoalition im Bund folgt und eine Energiekostenpauschale dafür festlegt oder ob es nach Lindnerschem Vorbild gar Holzkohle-Rabattcoupons in Baumärkten und Tankstellen gibt, das ist aktuell noch nicht geklärt.

Was wir aber auf jeden Fall empfehlen können, dass ist die Mitteldeutsche Kirchenzeitung Glaube+Heimat. Die ist nämlich nicht nur spannender Lesestoff, sie dient auch (nach dem Lesen) als hervorragender und biologisch sehr verträglicher Grillanzünder.

In diesem Sinne: Schönes Wochenende, lassen Sie sich das Grillgut schmecken und gute Lektüre!

