Erfurt (red) - Die Johanniter sammeln im Erfurter Einkaufszentrum "Anger 1" erstmalig für die Aktion „Weihnachtstrucker“. Für die Spendenaktion hat die Stadt Erfurt gemeinsam mit den Johannitern Lebensmittel, Hygieneartikel und ein Spielzeug nach einer fest vorgegeben Packliste gepackt. Empfänger der Pakete sind bedürftige Familien in Südosteuropa. Der Name der Aktion, „Weihnachtstrucker“, steht für die mittlerweile über 45 KLWs, die am zweiten Weihnachtsfeiertag mit schätzungsweise 57.000 Paketen ehrenamtlich auf ihre Reise in die Zielregionen starten. „Wir sind immer wieder überwältigt, wie groß die Hilfsbereitschaft der Spender ist. Es ist für uns schwer vorstellbar, aber es gibt nach wie vor sehr viele Gegenden in Europa, in denen es den Menschen am Allernotwendigsten fehlt“, so Andreas Weigel, Mitglied des Johanniter Landesvorstandes Sachsen-Anhalt – Thüringen.

Tipp Die Johanniter bieten im Rahmen der Aktion gleichzeitig einen kostenlosen Geschenke-Einpack-Service an. Bis einschließlich 24. Dezember sind die Johanniter im 1. Obergeschoss des "Anger 1" zu finden.