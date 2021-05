Der 2018 gegründete gemeinnützige Balilwana e.V. kooperiert eng mit Suubi Community Development Organisation in Kakindu, einem Dorf in Uganda. Die Gemeinschaft von Suubi ist ein Bildungsprojekt für Menschen jeden Alters in Kakindu. Balilwana avisiert in Deutschland Unterstützer und Schulpatenschaften und Suubi setzt die Spenden und Patenschaften vereinbarungsgemäß in Uganda um. Hierzu steht Balilwana im ständigen Austausch mit Suubi.

Kakindu liegt in einer ländlichen Region, die von medizinischer Versorgung, Infrastruktur und nachhaltiger Bildung weitgehend abgeschnitten ist.

2016 wurde das erste Schulgebäude von Suubi gebaut. Mittlerweile besuchen mehr als 350 Schüler und Schülerinnen Suubis´ Grundschule und die Schülerzahl steigt stetig. Nachmittags findet in den Klassenzimmern der Grundschule die Leadership Academy statt. Diese fördert Frauen, und besonders Witwen, in Form von Aus- und Weiterbildungen. Mit dem dort erworbenen Wissen und geknüpften Kontakten haben einige Frauen bereits eigene kleine Unternehmen gegründet. Sie verdienen nun selbstständig und nachhaltig Geld und können damit ihre eigene Familie unabhängig versorgen.

Außerdem wird auf Suubis´ Gelände in Zukunft ein betreutes Mutter-Kind-Wohnen und ein Medical Center entstehen.

Da 350 Schüler und Schülerinnen von Suubi momentan in nur vier Klassenzimmern unterrichtet werden, muss das zweite Schulgebäude dringend fertig gestellt werden. Dafür hat Balilwana mit der Evangelischen Bank ein Crowdfunding gestartet. Bis zum 27. Juni wird jede erste Spende ab fünf Euro von der Evangelischen Bank mit fünf Euro kofinanziert! Schauen Sie vorbei auf https://www.zusammen-gutes-tun.de/schulgebaeude-fuer-uganda und erfahren Sie in spannenden Blogeinträgen und Videos mehr über den aktuellen Stand der Bauarbeiten des zweiten Schulgebäudes und bereits erfolgreich umgesetzte Projekte.

Gemeinsam könne wir es schaffen, das Schulgebäude zu finanzieren und damit weiteren Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen - jede Spende zählt!