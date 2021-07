Unter dem Motto „Tapetenwechel – Familienerholung in Thüringen“ bewirbt die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) freie Kapazitäten in den Evangelischen Familienferien- und Beherbergungsstätten. Zudem wird für das Corona-Sonderprogramm „Familienerholung 2021“ geworben, mit dem der Freistaat Thüringen Familien finanziell beim Urlaub in ausgewählten Einrichtungen unterstützt (www.thueringen-familienerholung.de). Für die beiden Evangelischen Kirchen in Thüringen betrifft das die Familienferienstätten „Burg Bodenstein“ im Eichsfeld (www.burg-bodenstein.de), das „Haus am Seimberg“ in Brotterode am Rennsteig (www.thueringen.info/haus-am-seimberg.html) und das Kloster Volkenroda im Hainich (www.kloster-volkenroda.de). Informationen und Beratung bietet die eaf unter Tel. 0361-7891112. Details zum Sonderprogramm und den Beherbergungshäusern: www.eaf-thueringen.de.

Das Sonderprogramm hat das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen gestartet. Alle Thüringer Eltern mit kindergeldberechtigten Kindern erhalten bis zum 31. Dezember als finanzielle Vergünstigung bis zu sieben Tage einen täglichen Zuschuss von 20 Euro pro Erwachsenem und 15 Euro pro Kind. Auch Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen sollen von der Hilfe profitieren, ebenso wie Großeltern mit Enkelkindern.

Die eaf wirbt für das Sonderprogramm. „Es ist wichtig, diese Informationen weiterzugeben, damit so viele Familien wie möglich von der finanziellen Entlastung profitieren können“, betont Ute Birckner, Geschäftsführerin der eaf Thüringen. „Unsere evangelischen Häusern bieten familienfreundliche Unterkünfte, teilweise sogar mit Programmangeboten, schöne Orte in der Natur und zur Entlastung der Eltern teilweise auch Voll- oder Halbpension“, wirbt sie.

Die eaf Thüringen ist ein Kompetenznetzwerk für Familien(arbeit) und familienpolitische Interessenvertretung als familienpolitischer Dachverband der EKM im Freistaat Thüringen. Sie setzt sich dafür ein, dass in Kirche, Staat und Gesellschaft familienpolitische Aufgaben wahrgenommen werden.

Weitere Informationen im Internet: www.eaf-Thueringen.de