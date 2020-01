Diakonie-Quartiershaus Wannenbad eingeweiht

Das Diakonie-Quartiershaus Wannenbad in Wurzbach wurde mit einer großen Feier eingeweiht. Unerwartet viele Gäste kamen aus der Stadt, den umliegenden Orten und der Region, um die neue Einrichtung zu sehen und die Angebote dort kennenzulernen. Mehrere Bürgermeister, Mitarbeitende des Landratsamtes, am Bau beteiligte Firmen, Partner der Diakoniestiftung und viele interessierte Bürgerinnen und Bürger waren da, als ein musikalischer Gruß des Mandolinenorchesters Wurzbach zum Auftakt der Festveranstaltung erklang.

„Das große Interesse und auch unser Engagement in Wurzbach, das sind keine Eintagsfliegen“, betonte Dr. Klaus Scholtissek, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, zur Begrüßung. Im Vorfeld habe sich die Diakoniestiftung viele Gedanken gemacht, ob das Projekt Wannenbad auch zur Stadt und zu den sonstigen Angeboten der Diakoniestiftung passe. „Wir als Diakonie orientieren uns an dem christlichen Kompass“, erklärte er. „In unserer Planung sehen wir den Dienst an den Menschen als Zeichen unseres christlichen Glaubens. Wir wollen da unterstützen, wo Hilfe notwendig ist. In Wurzbach wurde das Angebot mit den Menschen vor Ort entwickelt “

Segen für das Haus und die Mitarbeitenden

Nicht nur das Haus erhielt am Freitagvormittag den christlichen Segen, sondern auch die Mitarbeitenden. Stellvertretend für alle, die im Quartiershaus arbeiten, erhielten Alexandra Rothe, Leiterin der Tagespflege, Kristin Eisenschmidt, die die Senioren-WG betreut, und Frances Müller, Leiterin des mobilen Seniorenbüros, den Segen von Pfarrer Axel Kramme, Rektor der Diakoniestiftung.

Dank an Wegbereiterinnen

Aber noch mehr Frauen standen im Fokus der Veranstaltung. Ein besonderer Dank ging an die Begründerinnen der Idee eines Quartiershauses in Wurzbach. Ramona Kleinhenz, Nicole Hartenstein und Johanna Steinbock wurden für Engagement für die Errichtung des Wannenbades gewürdigt.

Alles begann im November 2015 mit mehreren Treffen der Allianz für Menschen mit Demenz. Gemeinsam mit der Stadt Wurzbach, der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein sowie dem Maschinen- und Betriebshilfsring Schleiz entstand die Idee, eine Tagespflege in der Sormitzstadt einzurichten.

Das ehemalige Wannenbad (früher eine öffentliche Badanstalt) an der Lehestener Straße schien das geeignete Objekt für das Vorhaben. Zunächst sah der Plan vor, dass sich der Maschinen- und Betriebshilfsring Schleiz um die Förderung für eine Sanierung des Wannenbades oder einen kompletten Neubau an der Stelle bemüht. Da es aber Probleme bei der Beantragung der benötigten Fördermittel gab, übernahm die Diakoniestiftung das Projekt. Der Wurzbacher Stadtrat beschloss den Verkauf des Grundstückes an die Diakoniestiftung. Diese ließ dann das ehemalige Wannenbad, das zuletzt eine Fahrschule und ein Atelier beheimatete, abreißen. Die Arbeiten dafür begannen Ende 2017. Im Herbst 2018 wurde Richtfest gefeiert und im November 2019 wurde das Haus eröffnet. Nun, da sich alle neuen Bewohner eingelebt haben und die Angebote angelaufen sind, konnte die feierliche Einweihung stattfinden.

Spenden für das Quartiershaus

Dr. Klaus Scholtissek dankte in seiner Rede auch den an dem Projekt beteiligten Architekt, Fördermittelgebern und Firmen sowie den engagierten Mitarbeitenden der Diakoniestiftung. Die Firma Langheinrich, die die Elektroarbeiten im Haus übernommen hatte, brachte zur Einweihung ein besonderes Geschenk. Das Unternehmen spendete 500 Euro für die ehrenamtliche Arbeit im Quartiershaus und auch das Unternehmen Baufreund übergab eine Spende.

Jan Schübel, Bürgermeister der Stadt Wurzbach, brachte in seinem Grußwort große Freunde und auch ein wenig Stolz über das entstandene Haus zum Ausdruck. Von Beginn an, hat die Stadtverwaltung Wurzbach die Planungen, den Bau und nun die Umsetzung aller Angebote im Quartiershaus unterstützt. Schübel überbrachte im Kunsthaus Müller gefertigte Steindrucke von Wurzbachs Wahrzeichen für das Haus.

Nach dem offiziellen Teil waren die Gäste und Bewohner des Quartiershauses zu Imbiss und Rundgang durch die Räume eingeladen.

Zur Einrichtung

In Wurzbach ist das Diakonie-Quartiershaus Wannenbad neu gebaut worden. In diesem modernen Seniorenwohnhaus bietet die Diakonie verschiedene Möglichkeiten, die das Leben und Wohnen im Alter verbessern können:

• zehn Wohneinheiten mit barrierearmen, seniorengerechten Wohnungen mit Balkon

• eine Seniorenwohngemeinschaft für bis zu sieben Personen

• eine Tagespflege für 15 Gäste



Anschrift:

Diakonie-Quartiershaus Wannenbad

Lehestener Straße 33

07343 Wurzbach

Ansprechpartnerinnen:

Tagespflege: Alexandra Rothe, Tel.: 036652 - 350518

mobiles Seniorenbüro: Frances Müller, Tel.: 0151 - 20380240

Senioren-WG: Kristin Eisenschmidt, Tel.: 036651 - 611-0

