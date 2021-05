Johannes Häußler sei „eine Institution, ein virtuoser Musiker, der über seine Gemeinde hinaus den Ton bei der Kirchenmusik angab“, würdigte der Senior des Kirchenkreises Erfurt, Matthias Rein, den Regler-Kantor zu dessen Abschied.

Von Iris Pelny

Woran er sich rückblickend auf seine Dienstzeit gerne erinnere? Die ökumenischen Martini-Einsätze habe er ebenso "im Ohr", sagt er, wie die Egapark-Gottesdienste oder das Weihnachtslob im Dom. Für Johannes Häußler unvergessen ist auch der Papst-Besuch in Erfurt.

Dass sein Berufsleben als Regler-Kantor nun unter den erschwerten Corona-Bedingungen ausklingt, bedauert er. Aber dank Orgel, Bläsern und Instrumentalkreis ist der musikalische Dienst nicht gänzlich verstummt.

Seit 1987 ist Häußler Regler-Kantor – hauptamtlich zumindest. Doch in die Regler-Familie hineingeboren wurde er schon 1955. Vater Gerhard Häußler prägte vor ihm 36 Jahre die Gemeinde, seine Mutter tat dies als Gesangspädagogin. Johannes Häußler studierte Musik und sah sich doch nicht festgelegt als Kirchenmusiker. Zunächst ging er als junger Musiker ans Erfurter Theater, als Assistent des Chordirektors. Dazwischen arbeitete er als Kirchenmusiker in der Andreasgemeinde. Als plötzlich sein Vater ausfiel, brauchte ihn die Reglergemeinde. Aus der Übergangslösung wurde eine dauerhafte. Fortan leitete und organisierte er die Regler-Singschar, den Posaunenchor, die Flötengruppe, den Instrumentalkreis, das Kleinkindsingen, organisierte Konzertfahrten und Kindersingwochen. Dazu kam der Flöten-, Orgel- und Trompetenunterricht.

„Er wäre gern Dirigent geworden“, sagt seine Frau Gaby. Beide kennen sich seit Kinderchor-Zeiten. Im „Zweiklang“ arbeiteten sie 20 Jahre Seite an Seite in der 50-köpfigen Regler-Singschar.

Der Chor der Reglergemeinde, der in jedem Sonntags-Gottesdienst vier- bis achtstimmige Motetten und Chorsätze sang, ist etwas Besonderes. So präsentierten die Regler-Sänger als Erste in Erfurt Johann-Sebastian-Bachs Markus-Passion. Der Laien-Status der Singschar war für Häußler dabei kein Argument, weniger zu fordern.

Sich selbst fordert er gern an der Orgel. Am liebsten sind es Improvisationen, bei denen er seinen Gefühlen und Stimmungen freien Lauf lassen kann. Dankbar ist er für das Zusatzstudium Kirchenmusik in Halle, für den Orgelprofessor Matthias Dreißig und für die Gemeinschaft der Erfurter Kirchenmusiker.

Häußlers freuen sich darauf, mehr Zeit füreinander und miteinander und für den Garten, Radtouren, Lesen, die Kinder und Enkel zu haben. Und: Gaby Häußler will bei ihrem Mann Orgel spielen lernen.