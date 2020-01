Weimar (red) - Ein Kind während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder kurz danach zu verlieren, ist für Eltern schwer zu bewältigen. Das Team des Sophien- und Hufeland-Klinikums in Weimar lädt diese „früh verwaisten Eltern“ zu Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Betroffenen ein. Dazu gibt es einen offenen Gesprächskreis. Das nächste Treffen wird es am 29. Januar, 19.30 Uhr, in der Cafeteria des Sophienhauses (Trierer Straße 2) geben. Die Abende werden begleitet von der Eltern- und Patientenberaterin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Astrid Preuß, der Klinikseelsorgerin Dorothea Knetsch und der Trauerbegleiterin des ambulanten Hospizdienstes vom Trägerwerk soziale Dienste, Birgit Apel. Bei Bedarf ist zudem eine Hebamme vor Ort.