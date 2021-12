Von Paul-Philipp Braun

Das ist noch gar nichts. Vor Corona waren es doppelt so viele", sagt Stephen Gerhard Stehli, als wir uns nach dem Adventsgottesdienst im Magdeburger Dom kurz über den Weg laufen. Ich wundere mich, dass jedes der vielen elegant angeordneten Stuhlpaare besetzt schien, frage ihn, woran es liegt, und bekomme nur jene Antwort. Denn der Vizepräses der EKM-Synode hat gerade wenig Zeit zum Plaudern. "Ich muss an den Tisch", entschuldigt er sich, geht ins Seitenschiff der Kathedrale und bietet – natürlich kostenlos – Einlasskarten für die Christvesper im Dom an.

Was für ihn offenbar zur sonntäglichen Normalität gehört, ist für mich das erste Mal: ein Gottesdienst in Magdeburg.