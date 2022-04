Am 22. Mai 2022, dem Sonntag „Rogate“, sind die Gemeinden in der EKM eingeladen, die Partnerschaft mit den Christinnen und Christen in Tansania in den Blick zu nehmen. Das Motto lautet in diesem Jahr "Frieden beginnt zu Hause“ nach einem Sprichwort in der tansanischen Landessprache Kiswahili („Amani huanzia nyumbani").

Seit vier Jahren steht am Rogatesonntag und im dazugehörigen Materialheft eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen am Beispiel von Tansania im Mittelpunkt. Als das Rogateteam im Leipziger Missionswerk das Thema für 2022 auswählte, war noch nicht abzusehen, dass es so aktuell werden würde. Bei Ziel 16 geht es um „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. Nun ist das Heft mehr als nur ein Beitrag zum EKM-Prozess „Kirche des gerechten Friedens werden“ geworden. Es bietet auch Bausteine für Friedensgebete und ähnliches - aus leider gegebenem Anlass.

„Sicherlich glaubten noch bis vor Kurzem viele von uns, dass es in unserem zusammengewachsenen Europa keinen solchen Krieg mehr geben würde. Doch nun ist das schreckliche Monster des Krieges zurückgekehrt“, schreibt Jens Lattke in seinem Vorwort. Als Friedensbeauftragter der EKM hat er an der Entstehung des Rogateheftes mitgewirkt und stellt unter anderem das Projekt Local PEACE vor, das Friedensorte in der EKM sichtbarer machen will.

Das Titelbild des Rogateheftes, gemalt vom tansanischen Künstler Deo Lyimo, bringt es zum Ausdruck: Um einander die Hand zu reichen und Frieden schließen zu können, bedarf es zuvor der „Abrüstung“ in den Köpfen. „Die Tansanierinnen und Tansanier sind stolz auf ihre friedliche Geschichte seit der Erlangung der Unabhängigkeit 1961. Und doch ist den Menschen sehr bewusst, dass der Frieden im Land nicht selbstverständlich ist, sondern aktiv bewahrt und geschützt werden muss.“, so Tansania-Referent Pfarrer Daniel Keiling. „In den zurückliegenden Jahren gab es deutliche Spannungen zwischen verschiedenen politischen und religiösen Gruppen innerhalb des Landes, die sich auch in Form von Gewalt gezeigt haben. Unter der neuen Präsidentin Samia Hassan gibt es nun eine sehr Hoffnung machende Entwicklung der Entspannung und Versöhnung, die wieder auf den Dialog zwischen unterschiedlichen Gruppen setzt.“

Im 48-seitigen Rogateheft gibt es eine Einführung zu den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) und der Kampagne „Waking the Giant“ (Den Riesen wecken), die die SDGs in den Kirchen bekannter machen will. Bischof Abednego Keshomshahara berichtet über die Bemühungen und Erfolge im Rahmen der interreligiösen Friedensarbeit in Tansania. Als Beispiel für einen Friedensdienst werden die Freiwilligenprogramme des LMW vorgestellt. Ein Freiwilligendienst prägt nicht nur die Biografien der jungen Menschen, die im Einsatz sind. Auch bei ihren Nachbarn, Kolleginnen und Freunden verändert sich das Bild des „Fremden“. Bewegende Beispiele zeugen von diesem Weg der Verständigung. Außerdem finden sich im Heft Bausteine für die Gemeindearbeit sowie ein Entwurf für einen Gottesdienst. Der Kirchenmusiker und ehemalige Süd-Nord-Freiwillige Lunyamadzo Ngwembele hat wieder eigens ein Lied für den Rogatesonntag komponiert. Das Heft wird vom Landeskirchenamt in die Gemeinden versandt und steht auf Internetseite des Leipziger Missionswerkes (www.leipziger-missionswerk.de) zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Kollekte des Rogatesonntags hilft den Partnerschaftsgruppen in der EKM, Begegnung und Austausch zu finanzieren.