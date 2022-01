Hin und wieder geschehen Zeichen. Zeichen verwundern (Joh 2,11ff). Man staunt und manche Leute deuten sie. Als erstem Zeichen, welches mit dem Wirken von Jesus zusammenhängt, begegnen wir der Verwandlung des Wassers in reinen Wein. Das Evangelium des kommenden Sonntags! Eine Hochzeit sollte stattfinden, aber der Wein war alle. In ihrer sensiblen Art spürt Maria - die Mutter von Jesus - dass etwas nicht stimmt. Sie bittet ihren Sohn Jesus um Hilfe. Der lässt einige Diener frisches Wasser holen und in sechs Gefäße schöpfen. Daraufhin vollzieht sich in diesen Gefäßen offenbar etwas, das wir mit dem Arbeitstitel „Metamorphose” beschreiben könnten: Umgestaltung. Wasser wird Wein. In ganz traditionellen Krügen aus Stein geschieht doch das Besondere. Wir lesen weiter, dass der Mundschank das Getränk verkostet, den Bräutigam lobt, das Fest gelingt, keiner weiß warum und keiner fragt danach. Einfach so. Unmittelbar nach dieser Geschichte sehen wir Jesus im heiligen Tempel, wie er mit einer Geißel (Marke Eigenbau) allerlei Krämer- und Händlergesindel vertreibt, welche verstanden hatten, sich schon seit Längerem dort unrechtmäßig breit zu machen. Was würde geschehen, wenn auch wir in die uralten Gefäße unserer geistigen Tradition frisches Wasser schöpfen würden …

Wenn Sie das jetzt lesen und einer käme (zufällig) herein und brächte Ihnen einen Becher Wasser - wäre das nicht ein Zeichen vom Himmel? Bis der kommt, können Sie aber auch gleich selber zum Wasserhahn gehen, ein sauberes Glas hernehmen, voll Wasser füllen - und sich selbst schenken. Welch nobler Augenblick. Was für ein Zeichen! Schauen Sie das Wasser an - alles Leben ist aus und mit dem Wasser gekommen. Der Geist Gottes brütete noch vor der Schöpfung des Lichts über seiner Oberfläche. Und nun - trinken Sie dieses Wasser! Wein hatten wir schon genug. Die wahre Kunst wird darin bestehen, unser Leben aus den Plastikflaschen und von den sogenannten Gesundheits-Apps zurück zu holen und in die kristallene Urformen zu schöpfen …