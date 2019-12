Weimar (red) - Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) findet um 11 Uhr in der Weimarer Jakobskirche ein Weihnachtsgottesdienst in englischer Sprache statt. Musikalisch wird der Gottesdienst in diesem Jahr von Magdalena Kircheis (Sopran), Katharina Müller (Violine) und Anne Hoff (Orgel) gestaltet; es erklingen unter anderem Arien aus dem Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar lädt bereits zum siebten Mal dazu ein.

Es werden traditionelle und moderne Weihnachtslieder gesungen sowie biblische Weihnachtstexte gelesen. Die Predigt hält Prof. Michael Haspel, für die Liturgie ist Pastor Scott Moore zuständig. Während der Predigt wird es ein zweisprachiges Kinderprogramm geben. Im Anschluss an den „Christmas Service“ laden die Veranstalter zu Kaffee und Kuchen ein.

„Alle, die gern eine englische Predigt hören möchten, die es genießen, moderne und traditionelle Christmas Carols zu singen und sich freuen, den ersten Weihnachtsfeiertag in Gemeinschaft zu verbringen, sind herzlich eingeladen“, sagt Prof. Michael Haspel. „Im Anschluss gibt es Zeit für Gespräche, neue Bekanntschaften und ein Wiedersehen mit Freunden“, kündigt er an.

„Das ist gut und nützlich für die Menschen“, heißt es im Titusbrief über das Evangelium. Das soll im Mittelpunkt der Predigt stehen. „Weihnachten ist nicht nur ein emotionales Fest, sondern wir erfahren, dass es gut und nützlich für uns ist, dass Gott als Kind in der Krippe in die Welt gekommen ist“, sagt Michael Haspel. „Damit kommt Gottes Liebe ganz menschlich in die Welt und kann auch uns anrühren und verändern.“