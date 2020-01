Altengesees (red) - Im Dezember wurde in Altengesees der neue Hofladen mit Café eingeweiht. Damit wird die vor zehn Jahren eröffnete Christo-Bäckerei der Werkstätten Christopherushof erweitert.

2009 mit einem Bäcker, Frank Müller, eröffnet, arbeiten dort nun acht Menschen, zu Jahresbeginn wurde eine weitere Konditorin eingestellt. Zum Sortiment des Hofladens zählen neben Brot verschiedenster Sorten sowie Brötchen auch altdeutsche Bauernkuchen und Kleingebäck. Im Laden gibt es aber auch Waren des täglichen Bedarfs: Von Honig, Speck, Apfelsaft, Eierlikör über Wurst aus der Region bis hin zur Zahncreme.

„Seit 2017 denken wir über eine Erweiterung nach, wir wollen nicht nur unser aller täglich Brot verkaufen, sondern auch den Genießern etwas bieten. Das ist mit dem Café gelungen“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Eingliederungshilfen der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein und Leiterin der Werkstätten Christopherushof. Finanziell unterstützt hatte den Bau das Leader-Programm, welches aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie aus Mitteln des Freistaates Thüringen getragen wird.

Bettina Schmidt ist glücklich und stolz, dass der neue Hofladen nach nur einjähriger Bauzeit fertig gestellt werden konnte. „Man muss in das Gelingen verliebt sein, nicht in das Scheitern.“ Dieser Satz, sagte Schmidt, sei einer ihrer liebsten – und er habe sich hier bewährt.