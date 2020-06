Mit einer schönen Idee hat die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Taubach in einem Gottesdienst am 21. Juni nach vierjähriger Planungs- und Renovierungszeit ihre Orgel wieder in den Dienst gestellt: Kantor Rainer Schurig ließ zur Verabschiedung der elektronischen Orgel, die in den letzten Jahren (bis auf eine durchgebrannte Sicherung gleich am Anfang) zuverlässig als Ersatz gedient hatte, diese noch einmal erklingen - bevor im Anschluss erstmals die historische Witzmann-Orgel das Kirchenschiff wieder mit ihrem Klang erfüllte.

Ursprünglich sollte die Orgelweihe und das anschließende Orgelkonzert der Höhepunkt des Festjahres "900 Jahre Taubach" sein. Wegen der Coronapandemie wurden alle Feierlichkeiten im Zusammenhang der 900-Jahr-Feier auf das nächste Jahr verschoben. Dann werden auch am 13.06.2021 um 10.30 Uhr ein großer Festgottesdienst und das Festkonzert stattfinden, zu dem die zahlreichen Spenderinnen und Spender und alle Förderer eingeladen werden.

Die Renovierungsarbeiten an der Taubacher Orgel, die in vier Bauabschnitten erfolgten, wurden von der Firma Orgelbau Waltershausen GmbH denkmalgerecht durchgeführt. Die historische Witzmannorgel aus dem Jahre 1853 erklingt nun wieder in ihrer ursprünglichen Disposition. Die Orgel verfügt über 21 Register. Sie wurde in Kammertonhöhe in der Stimmungsart „Kapsner Eins“ gestimmt.

„Mit der denkmalgerechten Instandsetzung der Taubacher Witzmannorgel haben wir nun im Weimarer Land ein weiteres hervorragendes Beispiel für die Thüringer Orgellandschaft. Ich danke allen, besonders dem Gemeindekirchenrat von Taubach, den zahlreichen Spenderinnen und Spendern und allen Förderern für den Einsatz für diese Orgel und freue mich auf das große Fest im Juni 2021.“, sagt Superintendent Henrich Herbst.

Die Gesamtkosten für die Sanierung betrugen 172.000 €, davon hat allein die Kirchengemeinde Taubach durch Spenden und durch ihre Konzertreihe „KulturZeit St. Ursula“ stolze 40.000 € selbst aufgebracht. Der Kirchenkreis Weimar förderte mit 26.000 € und die Evangelische Kirche Mitteldeutschland mit 48.000 €. Das Thüringer Landesdenkmalamt steuerte 34.000 € bei. Die restliche Summe kam mit Hilfe der Stiftung Orgelklang, der Sparkassenstiftung Weimar, der Sparkassenkulturstiftung Hessen/Thüringen, der Stiftung Minihold und durch Lottomittel der Thüringer Staatskanzlei zusammen.