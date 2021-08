Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus Euch: Gottes Gabe ist es.

Epheser 2, Vers 8

Das Wort „Gnade“ leuchtet kräftig aus unserem Predigttext hervor. Gleich zweimal hören wir: „Aus Gnade seid ihr selig geworden!“

Gnade – eine Vokabel, die aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Bei Wikipedia kann man dazu lesen: „Gnade ist eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung.“ In unserem alltäglichen Sprachgebrauch kommt der Begriff nur noch vereinzelt vor. Meist begegnet uns die negative Form: Gnadenlosigkeit erleiden, in Ungnade fallen. Nach einem harten Urteil kann es eine Begnadigung geben, muss aber nicht. „Gnade vor Recht ergehen lassen“ ist in der Regel nicht populär. Die Volksseele erwartet harte Urteile: „Todesstrafe für Kinderschänder!“

In unserer auf Erfolg und Leistung ausgerichteten Welt klingt "Gnade" verdächtig nach Schwäche und einem Mangel an Durchsetzungskraft. Wer schon mal selbst mit einem „blauen Auge“ davongekommen ist, weiß, wie gut das tut. Aber, ist das schon Gnade oder einfach nur Glück?

Und natürlich muss die Theologie unterscheiden zwischen göttlicher und menschlicher Gnade. Wie wir von Paulus erfahren, ist Gnade ein Geschenk Gottes; kann nicht verdient oder erarbeitet werden. Was für ein Kraftakt für den Glaubensarbeiter Martin Luther, die Gnade von Jesus Christus unter einem Berg von Gesetzlichkeit hervor-zuholen! Dazu half ihm wesentlich das Studium der Schriften des Apostel Paulus.

„Aus Gnade“ – wiederentdeckte Freiheit, aber immer wieder theologisch hart umstritten, bis heute. Ist Gottes Gnade grenzenlos; am Ende vielleicht sogar für Massenmörder? Dietrich Bonhoeffer widmet dieser Frage ein langes Kapitel in seinem Buch „Nachfolge“. Er unterscheidet zwischen billiger und teurer Gnade.

„Für lau“ ist Gottes Gnade nicht zu haben. Ohne Abkehr und Umkehr geht es nicht. Ablasshandel, sich freikaufen wollen, führt ins Absurde. „Teure Gnade aber ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss.“ (D. Bonhoeffer in „Nachfolge“, Seite 2).

Gottes Gnade macht heil, was kaputt war; erlöst, was gefesselt und eingesperrt gewesen ist. Ja, Gnade macht selig und Glaube ist der Zugang dorthin! Was für ein großartiges Versprechen am Anfang dieser neuen Woche.