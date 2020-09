Erfahrungsaustausch: Der eine wird demnächst sein Examen im Kirchlichen Fernunterricht der EKM (KFU) absolvieren. Die andere hat vor 34 Jahren den KFU erfolgreich abgeschlossen und ist als ordinierte Prädikantin im Kirchenkreis Weimar tätig.

André Poppowitsch (AP): Ich bin von Hause aus Politikwissenschaftler, hatte also gar nichts mit Theologie zu tun. Ich habe lange in Jena gelebt. Irgendwann hatte ich den Wunsch, mich in der Kirchengemeinde zu engagieren und habe mich zum „qualifizierten Lektor“ ausbilden lassen. Da ist man berechtigt, Gottesdienste zu halten, muss dafür aber von Theologen verfasste Lesepredigten verwenden. 2012 wurde ich als Lektor eingesegnet.

Dietlind Steinhöfel (DS): Warum hast du dich dann noch für den KFU entschieden?