Von Willi Wild

Es gibt Tage, da passt die Losung perfekt. Beispielsweise am 13. November 2020. An dem Tag, als die Unterschrift unter eine Vereinbarung gesetzt worden ist. Zum ersten Mal war eine Kirchenzeitung offizieller Medienpartner einer Bundesgartenschau. 171 Tage konnten wir auf dem Erfurter Egapark und dem Petersberg die Geschichten aus dem Kirchenjahr verteilen. Der kleine Querschnitt mit Beiträgen aus »Glaube + Heimat« kam gut an.

Im Losungsbuch stand vor einem Jahr ein Vers aus Jesaja 44: „Ich will Wasser gießen auf das Dürre“, hieß es da, „und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras und wie die Weiden an den Wasserbächen.“ Wie passend für eine Buga-Kooperation. Und wir dürfen also eine begründete Hoffnung haben, dass die Saat – mehrere Tausend Exemplare – nicht verdorrt, sondern aufgeht.

Dieser Ausgabe liegt nun wieder ein Journal mit Geschichten eines Kirchenjahres bei. Angesichts der Fülle guter Beiträge fiel die Auswahl richtig schwer. Mein Dank gilt dem Redaktionsteam, das trotz der Corona-Einschränkungen im Land unterwegs war und die Geschichten aufgeschrieben hat. Ich will aber auch Ihnen danken, für Ihre Treue und Verbundenheit.

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie als Abonnenten die Beiträge, die Sie ja bereits kennen, noch einmal in komprimierter, handlicher Form geliefert bekommen. Ich möchte Sie animieren, die Saat zu streuen, um andere mit der guten Botschaft von der Liebe Gottes unter den Menschen zu konfrontieren. Dabei können Sie Ihren internet-affinen Bekannten gern das Gemeindebrief-Redaktionsportal "meine-kirchenzeitung.de" mit Premium-Inhalten und E-Paper empfehlen.

Unser Journal finden Sie hier.

Ich bin gespannt auf die Reaktionen:

redaktion@glaube-und-heimat.de