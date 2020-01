Halle (epd). Die 18 Monumente der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr 578.115 Besucher angelockt. Etwa die Hälfte davon, rund 306.000 Besucher, habe es in die Ausstellungen der Museen gezogen, teilte die Stiftung am Donnerstag in Halle mit. Allein die Burg Falkenstein zählte 84.400 und das Kunstmuseum Moritzburg in Halle rund 75.900 Gäste aus ganz Europa. Gut besucht waren auch das Museum Schloss Neuenburg mit 51.200 und das Museum Kloster Michaelstein mit rund 24.800 Gästen.

Der Generaldirektor der Kulturstiftung, Christian Philipsen, sprach von einem "sehr guten Ergebnis", das für die Attraktivität der Ausstellungen und Denkmäler spreche. Auch die Dome in Magdeburg, Halberstadt, Havelberg und Halle hätten sich ungebrochener Beliebtheit erfreut. Rund 54.957 Gäste zog der Dom Halberstadt an. Vor allem der Magdeburger Dom war mit 157.920 Menschen ein Besuchermagnet.

Wie die Kulturstiftung weiter mitteilte, starten im Frühjahr die Sanierungsarbeiten am Ostchor des Magdeburger Domes, zuerst am Außenbereich, später im Innenraum. Sie werden sechs Jahre dauern, mit einem Kostenumfang von rund sieben Millionen Euro. Zudem sollen für rund vier Millionen Euro ab Sommer die Freiflächen im Kloster Michaelstein neugestaltet werden.

Bis März 2020 soll der neue Aufzug im Kunstmuseum Moritzburg in Halle fertiggestellt sein. Er soll künftig barrierefrei alle Ausstellungsebenen verbinden. Die Kosten für die Baumaßnahmen belaufen sich den Angaben zufolge auf rund eine Million Euro.