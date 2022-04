Am 20.-21. Mai 2022 laden die Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland zur Frauenvollversammlung in der EKM nach Magdeburg ein, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Die Frauenvollversammlung bringt jährlich engagierte Frauen* aus der EKM zusammen und ist damit das zentrale Netzwerktreffen von Frauen auf dem Gebiet der Landeskirche. Dem Prinzip der Vollversammlung folgend sind alle anwesenden Frauen antrags- und stimmberechtigt. So können interessierte Frauen, Vertreterinnen der Kirchenkreise, Mitglieder des Beirates, Mitarbeiterinnen der EFiM und anderer Einrichtungen und Werke ihre Erfahrungen und Visionen bündeln, um gemeinsam Kirche zu gestalten und in die Gesellschaft hinein zu wirken.

Die Frauenvollversammlung vom 20. bis 21.05. 2022 im Roncalli-Haus in Magdeburg widmet sich dem Thema "Kraftprobe Dialog".

Die Leitende Pfarrerin der Ev. Frauen in Mitteldeutschland sagt dazu:

"Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder zu einer präsentischen zur FrauenVollVersammlung einladen können und einander von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Es wird Zeit sein, Kraft zu schöpfen im Gespräch, beim gemeinsamen Gebet, Singen und Be-denken der Heiligen Schrift. Und uns erwartet auch Raum für Erfahrungsaustausch, für thematischen Input und Diskussion.

Wir haben uns als Thema „Kraftprobe Dialog“ gewählt. Menschen haben Differenzen, auch wir. Und wir fragen uns: wie können wir damit konstruktiv umgehen? Dialog erscheint uns manchmal als „Kraftprobe“. Echter Dialog erfordert die Kraft, die eigene Meinung und die andere Meinung ernst zu nehmen. Sich die eigenen Beweggründe bewusst zu machen und die Argumente des Gegenübers zu hören. Aber das Ringen um Dialog macht Sinn, denn es nimmt jede* in ihrer Einzigartigkeit ernst und stärkt dadurch letztlich die Gemeinschaft.

Dazu laden wir Sie herzlich ein!"

Leitung: Beirat der EFiM

Referentin: Dr. Friederike Stockmann, Theologin & Organsationsberaterin https://www.stockmann-beratung.de/

Anmeldung und Antragstellung: bis 18.04.2022 unterhttps://www.frauenarbeit-ekm.de/anmeldeformular/

Übernachtung & Verpflegung: 90 €, gestützter Preis: 50 €

Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld, ob eine Erstattung durch den Kirchenkreis oder Ihre entsendende Stelle möglich ist.

Die weiteren Informationen finden Sie hier.