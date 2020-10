Seit einigen Wochen sitzen Tag für Tag Jugendliche, darunter einige Punks, auf den Stufen unter dem Brautportal der Stadtkirche St. Michael in Jena. Sie reden miteinander, hören Musik, rauchen und trinken Bier.

Von Doris Weilandt

Das Brautportal ist für viele von ihnen zum Lebensmittelpunkt geworden. Hier treffen sie ihre Freunde, ihre „Familie“, wie sie es nennen. Die Steine sind warm, die Aussicht von den Treppenstufen auf die vorbeieilenden Passanten gut. Einige empfinden den Platz als das letzte Refugium in der Altstadt, das noch nicht kommerzialisiert ist. Der Ort hat sich als Treffpunkt in der Szene etabliert. Probleme bleiben da nicht aus.

Am 23.