Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen sowohl unter Schülerinnen und Schülern als auch unter Mitarbeitenden spricht sich die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland für die Beibehaltung der schulischen Test- und Maskenpflicht in Thüringen aus. Dies solle bis zwei Wochen nach Ende der Osterferien am 23. April gelten. Der pauschalen Abschaffung aller Schutzmaßnahmen stehe die Stiftung sehr kritisch gegenüber, erklärte ihr Vorstandsvorsitzender Marco Eberl in Erfurt.

„Wir sprechen uns für ein der Infektionslage angemessenes Handeln mit Augenmaß aus“, sagte Eberl. Aktuell würden in den Einrichtungen landesweit sehr hohe Infektionszahlen registriert. Die Kollegien seien intensiv darum bemüht, Unterricht und Betreuung zu sichern, um keine weiteren Bildungsrückstände entstehen zu lassen.

Die Evangelische Schulstiftung habe sich bereits im Sommer und Herbst 2021 jeweils für eine Testpflicht nach den Schulferien ausgesprochen und damit zeitweise umfassendere Regelungen getroffen, als diese entsprechend der Verordnungslage angedacht waren, sagte Eberl. In beiden Fällen sei die Testpflicht mit zeitlichem Verzug auch an den staatlichen Schulen verpflichtend geworden.

Die Stiftung in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) unterhält nach eigenen Angaben 24 Bildungseinrichtungen an 15 Standorten in Thüringen und Sachsen-Anhalt. An den zwölf Grundschulen, zwei Regelschulen, sechs Gymnasien, einer Gemeinschaftsschule und drei Kindertagesstätten würden 5.400 Kinder und Jugendliche von 725 Mitarbeitenden betreut. (epd)