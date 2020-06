Unter dem Motto "Black Lives Matter" haben in Erfurt Menschen auf dem Domplatz gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Am Freitagabend waren sie mit Kerzen und Lichterketten zusammengekommen, um bei einer groß angelegten Lichter-Demonstration an den US-Amerikaner George Floyd zu erinnern. Dieser war am 25. Mai 2020 zum Opfer von Polizeigewalt geworden und beim Versuch der Festnahme getötet worden. Sein Tod löste weltweite Demonstrationen aus, am Freitag erstmals auch in Erfurt.

Die Polizei bezifferte die Zahl der Demonstrierenden am Freitagabend gegenüber "Glaube+Heimat" auf mindestens 2.000 Menschen. Die Domstufen waren mit weitestgehend mit Menschen gefüllt, auch ein Porträt Floyds wurde zu Füßen des Doms aufgestellt. Zu der Demonstration hatten verschiedene Bündnisse im Vorfeld aufgerufen. Sie verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.