Das Lutherhaus Eisenach präsentiert seine Dauerausstellung Luther und die Bibel ab Ostern in frischer, überarbeiteter und erweiterter Form – mit neuen Medienstationen, neuen Inhalten und neuen Angeboten. Ab Gründonnerstag können Gäste u.a. drei neue Medienstationen erleben, die die bestehende Ausstellung um neue Themen ergänzen. Sie erläutern die überraschende Wirkungsgeschichte von Luthers berühmtestem Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott“, den Einfluss von Luthers Bibelübersetzung auf andere volkssprachliche Bibelübersetzungen in ganz Europa und die Versuche späterer Übersetzer, den Bibeltext an die Vorstellungen, Bedürfnisse und Ideologien ihrer Zeit anzupassen – vom Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert über die „Bibel in gerechter Sprache“ bis zu sozialistischen Texteingriffen.

Luther und die Bibel – Preisgekrönte Ausstellung mit neuen Attraktionen



Luther und die Bibel war 2015 eröffnet und mehrfach ausgezeichnet worden. Anlässlich der Feierlichkeiten zu Luthers Bibelübersetzung auf der Wartburg in den Jahren 1521–1522 präsentiert das preisgekrönte Museum nun eine Überarbeitung und Erweiterung der Ausstellungsinhalte sowie technische Aktualisierungen und eine verbesserte Barrierefreiheit.

Die Ausstellung ist ab Gründonnerstag während der regulären Öffnungszeiten zu sehen. Die ersten Besucher:innen dürfen sich dabei auf ein kleines Geschenk freuen. Während der Ostertage (auch am Ostermontag!) und darüber hinaus ist die Ausstellung von 10 bis 17 Uhr geöffnet.