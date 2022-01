Mit einer Predigt von Ilse Junkermann, ehemalige Landesbischöfin der Evangelischen

Kirche Mitteldeutschlands (EKM), wird am kommenden Sonntag (16. Januar) die Reihe „Bibelverkostung“ in Eisenach in diesem Jahr fortgesetzt. Anlässlich der Übersetzung des Neuen Testaments auf der Wartburg vor 500 Jahren interpretieren Prediger und Predigerinnen aus Deutschland, Österreich und England, benannt als „Liebhaber und Liebhaberinnen der Schrift“, bis Mai an Sonn- und Feiertagen in der Eisenacher Georgenkirche Texte des Lukasevangeliums der Bibel. Die Gottesdienste werden alle digital übertragen: In der Region sind sie über Wartburgradio 96,5 MHz/UKW zu hören, weltweit kann man über www.wartburgradio.org live dabei sein sowie die aufgezeichneten Gottesdienste nachhören.

Zu den weiteren Terminen predigen unter anderem am 23. Januar Dr. Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, am 30. Januar Prof. Karl-Wilhelm Niebuhr, Theologische Fakultät Jena, am 27. Februar, Hans-Hermann Pompe, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste (AMD), am 27. März Dr. Margot Käßmann, Landesbischöfin i. R. , am 14. April Rüdiger Glufke, Militärpfarrer in der Nordgau-Kaserne in Cham, am 18. April Dr. Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, und zum Abschluss am 1. Mai Nicholas Baines, Bishop of Leeds in England und Mitglied des House of Lords.

Wie bei einer Weinverkostung hat auch die „Bibelverkostung“ einen entsprechenden Rahmen: Kantaten von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann gehören zum Programm, die Eisenacher Georgenkirche als Predigtkirche Martin Luthers, Traukirche der Heiligen Elisabeth und Taufkirche Johann Sebastian Bachs soll auf ihre Weise wirken. „Die Predigtreihe ist eine Verneigung vor der Aktualität der Bibel und der Übersetzungsleistung Martin Luthers“, sagt Ralf-Peter Fuchs, Superintendent des Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen. Er kommentiert die Predigten als „vielgestaltigen Dialog zwischen biblischer Erfahrung, heutiger Alltagsbeobachtung und aktuellen Menschheitsfragen“.

Die Predigtreihe ist eingebunden in zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, die EKM, Kirchenkreis, Wartburgkreis und Stadt Eisenach gemeinsam mit vielen anderen Akteuren anlässlich des Jubiläums planen. Dazu gehören beispielsweise Ausstellungen, Kunst- und Bildungsprojekte, Tagungen und eine Festwoche im September 2022.

Weitere Informationen im Internet: www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

Hintergrund:

Zwischen Dezember 1521 und Februar 1522 hatte Martin Luther auf der Wartburg bei

Eisenach das Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzt – eine Leistung mit immenser Wirkung auf die europäische Kulturgeschichte.

Ausgewählte Termine in Kürze:

Jeweils 10 Uhr in der Georgenkirche

16. Januar, Ilse Junkermann, ehemalige Landesbischöfin der EKM

23. Januar, Dr. Frank Otfried July, Landesbischof der Ev. Landeskirche in Württemberg

27. März, Dr. Margot Käßmann, Landesbischöfin i. R.

18. April, Dr. Beate Hofmann, Bischöfin der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck

1. Mai, Nicholas Baines, Bishop of Leeds in England und Mitglied des House of Lords