Am kommenden Sonntag (1. August) um 16 Uhr startet mit einem Orgelkonzert in der St. Ägidienkirche im Sonneberger Ortsteil Oberlind das „Festival am Lutherweg“. Philipp Christ spielt Werke unter anderem von Sweelinck, Bach, Mendelssohn, anschließend wird zur kulinarischen Bewirtung im Kirchhof eingeladen. Bis zum 3. Oktober folgt ein buntes Programm von Klassik über Rock, Gospel und Musical bis hin zum Schlager.

„Dank des gemeinsamen Engagements des Netzwerks Kleinkunst der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und verschiedenen Kirchengemeinden in der Region ist ein äußerst attraktives Programm entstanden, das auch unsere Nachbarn in Oberfranken mit auf die Reise nimmt – an Orte, die es verdienen, besonders wahrgenommen zu werden“, heißt es im Werbe-Flyer. „Lassen Sie sich inspirieren, überraschen, verzaubern! Mögen sich Kunst und Kultur als Brücke der Begegnung zwischen Menschen erweisen. Gerade in unserem ehemaligen Grenzland soll auch 32 Jahre nach der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze dieses Ereignisses gedacht werden“, so die Organisatoren.

Zum weiteren Programm gehört unter anderem in Judenbach am 10. September um 18 Uhr ein Rockkonzert mit Tidemore (Berlin), anschließend wird zum Backstage-Event im Pfarrgarten an der St. Nikolauskirche Judenbach eingeladen. Ebenfalls in Judenbach folgt am 11. September unter dem Motto „Gib dem Frieden eine Chance“ ein Friedenskonzert mit der Gruppe „Musenkuss“: Die Liedermacherin Kristina Jakobs, zweifache Preisträgerin des Deutschen Friedenssong-Wettbewerbs, gastiert gemeinsam mit Christoph Jakobs. In Oberlind gibt es am 12. September „Eine Reise in die Welt des Musicals“ mit Sophie Renner, mehrfache Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, Nadine Berns sowie Andreas Kunze. Der Kammerchor Sonneberg präsentiert am 18. September die „Missa bell’ amfitirit’ altera“ von Orlando di Lasso in der Heilig-Geist-Kirche Mupperg. Am 19. September wird in Steinach in der Peter-und-Pauls-Kirche ein Gospelgottesdienst angeboten. Unter dem Motto „Schlager & mehr“ gibt es in der Stadtkirche Lauscha einen „etwas anderen Gottesdienst mit Bojona und ihren Musikfreunden“. Das Ensemble „4Klang“ (Annette Walther, Juliane Hoffmann, Aaron Heinrich und Roland Brehm) widmet sich am 26. September in der Dreifaltigkeitskirche Neuhaus-Schierschnitz dem 100. Geburtstag von Astor Piazzolla. Zum Abschluss folgt am 3. Oktober ein Konzert für Klarinette und Orgel mit dem Duo Corona in Neustadt bei Coburg.