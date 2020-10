Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) haben Angebote für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien organisiert. Dafür gibt es teilweise noch freie Plätze. Interessenten können bei ihren Kirchengemeinden vor Ort nachfragen.

Im Eisenacher Lutherhaus in „Luthers Werkstatt“ gibt es einen Kunstworkshop für Kinder ab 9 Jahren zum Thema „man in a cube“ oder „Was macht der Mann im Beton?“. Im Mittelpunkt steht das Kunstwerk „man in a cube“ des international bekannten Künstlers Ai Weiwei. Kinder und ihre Familien können es in einem Workshop kennenlernen und etwas über Ai Weiwei erfahren sowie eine Skulptur zum Mitnehmen herstellen. Die Termine: 21., 22., 28. und 29. Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig, es dürfen aber nur zwölf Personen gleichzeitig in der Werkstatt sein. Das Kunstwerk „man in a cube“ kann generell in dem Museum besichtigt werden (Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr).

Eine LEGO-Freizeit für Kinder bietet der der CVJM Thüringen in den Herbstferien an. Das Bauen und Spielen mit LEGO wird verbunden mit dem „wir wollen Spiel, Spaß und Action erleben und dabei auch die Bibel neu entdecken, es gibt spannende Workshops, Aufgaben und Spiele“, so die Ankündigung. Die Freizeit findet vom 25. bis 30. Oktober im Rüstzeitheim in Braunsdorf statt. Gebrauchte oder neue Steine werden dafür gern angenommen, so die Veranstalter. Die Teilnahme an der Freizeit kann finanziell gefördert werden. Infos: CVJM Thüringen, Tel. 0361-264650.

Zum Kinderkino in der Kirche Schönbrunn mit einem Überraschungsfilm wird am 16. Oktober um 16.30 Uhr nach Schönbrunn, Ortsteil von Saalburg-Ebersdorf, eingeladen.

Eine Kinderbibelwoche findet vom 19. bis 22. Oktober in Ebersdorf statt. „Wir reisen mit dem Apostel Paulus von Gemeinde zu Gemeinde, werden miteinander basteln, singen, spielen und Geschichten hören und erleben. Auch eine Schatzsuche darf nicht fehlen“, so die Ankündigung. Eingeladen sind Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Anmeldungen im Pfarramt: Tel. 036651/87138 oder per Mail kirche.ebersdorf@t-online.de. Am 25. Oktober gibt es einen Abschlussgottesdienst mit Eltern um 10 Uhr in der Ebersdorfer Kirche

Zu „Ferien im Kloster“ sind Kinder zwischen 8 und 12 Jahren vom 18. bis 22. Oktober in das Kloster Volkenroda eingeladen. „Sie können Ruhe und Bewegung genießen sowie ein buntes Programm und spannende Geschichten erleben, die ihren Glauben wachsen lassen“, werben die Veranstalter. Anmeldung: Kloster Volkenroda, Tel. 036025-559-0.