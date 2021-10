Eginald Schlattner - jahrelang Gefängnispfarrer in Siebenbürgen - schreibt, er habe mit den Gefangenen während der Zeit ihres Strafvollzugs nie über die Vergangenheit geredet. Stattdessen mehr für die Gegenwart gebetet. Und um Zukunft. Nur auf diese Weise halte man Gefängnisse auf beiden Gitterseiten aus: Also - weniger das Gestern betrachten, dafür aber in der Gegenwart um die Zukunft bitten. Mangels ernst genommener Gegenwart verlieren sich nicht wenige in der Vergangenheit. Aber „Die Gegenwart ist eine große Göttin” notiert D. Bonhoeffer im Gefängnis.

Wir Menschen sind zwischen den Kerkermauern unseres Daseins auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Manchen geht es hauptsächlich nur um Vergangenheit. Anderen vornehmlich um Gegenwart und Zukunft.

Auch bei kirchlichen Trauerfeiern verhält es sich so: Man blicke in die Vergangenheit nur, insofern man „Ja” sagen wird zu dem, was war. Im besten Fall wird es dankbares Sichverbeugen sein. Gerade in dieser besonderen einen Stunde, wenn die Kirche für und mit den Trauernden Abschied nimmt, beginnt sie etwas Neues. Es geht nicht um zurückliegende biographische Details. Wichtiger ist das Glauben-Wollen im Blick auf Kommendes. Von diesen Bereichen jenseits aller Gitter lasen wir schon hier und da. Und wir staunen z.B. auch über die Nah-Tod-Erfahrungen Einzelner.

Ob also die Seele im Gefängnis ihres Körpers als Gefangene leben muss, bis der Tod die Zellentür einreißt - oder ob nicht eigentlich der Leib in einer Seele wohnt, die weit größer ist als ihr Bewohner? Wieviel ist da noch offen - eigentlich alles.

Nachdem wir dreimal Erde in die Gruft streuten, traten wir da etwa nur gesenkten Hauptes zur Seite? Oder schauten wir auch nach oben, wo Wolken fliegen, Vögel schweben und winzige Flugzeuge mit Silberschnüren aus Nebeln ganz zart Zeichen (auch Kreuze) an die Himmel malen? Zwar sehen wohl auch Christen am Ende in’s Vergangene zurück. Aber sie sehen hindurch. Ins Offene dessen, was sie hoffen, dass es kommt.