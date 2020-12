Eins kann man mit Fug und Recht sagen: Keiner in der fast hundertjährigen Geschichte der Thüringer Kirchenzeitung »Glaube + Heimat« hat so lange in der Redaktion gearbeitet wie Michael von Hintzenstern. 42 Jahre lang war er mit im Team und hat sechs Chefredakteure erlebt: seinen Vater Herbert von Hintzenstern, Gottfried Müller, Christine Lässig, Martin Hanusch, Dietlind Steinhöfel und Willi Wild. Als er 1978 als Praktikant anfing, hatte die im Wartburg Verlag erscheinende Zeitung nur vier Seiten, wurde im Bleisatz gedruckt, und Werbung war ein Fremdwort. Die Nachfrage überstieg die staatlicherseits zugestandene Auflagenhöhe von 35 000 Exem-plaren bei weitem. Freier Mitarbeiter war Michael von Hintzenstern allerdings schon 10 Jahre früher.

Premium Mehr lesen?

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.

Um den Beitrag ganz bzw. im Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.Um den Beitrag ganz bzw. im E-Paper lesen können, benötigen Sie ein Glaube+Heimat-Digital-Abo. Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dann melden Sie sich bitte



Sie haben noch kein Digital-Abo?

Dann registrieren Sie sich Dann melden Sie sich bitte hier mit Ihren Zugangsdaten an.Dann registrieren Sie sich hier Digital-Abo abschließenAnmelden für Digital-Abonnenten