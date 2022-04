Mit einem Bild-Vortrag zum Thema „Geheimnisvolle Märchenwelt“ startet der Menantes-Förderkreis der evangelischen Kirchengemeinde Wandersleben (Landkreis Gotha) am kommenden Mittwoch (27. April) das diesjährige Kulturprogramm. Dr. Cornelie Becker-Lamers berichtet über die Entstehung und Bedeutung der Märchen. Beginn ist um 20 Uhr in der Kirche St. Petri Wandersleben. Der Menantes-Förderkreis plant unter dem Jahresthema „Sinn und Sinnlichkeit“ Vorträge, Lesungen, Konzerte, einen Mal- und Zeichenkurs, eine Lyriknacht und das Literatursommerfest mit Lesewettstreit der Finalisten des Menantes-Literaturpreises für erotische Dichtung im Menantes-Ort Wandersleben sowie den Nachbargemeinden Apfelstädt, Großrettbach, Ingersleben, Kornhochheim und Neudietendorf.

Der Bild-Vortrag am 27. April wird angekündigt mit: „Märchen begleiten unser Leben von Kindesbeinen an. Sie verarbeiten Freude, Ängste und Sorgen und gehen am Ende zumeist gut aus. Aber sie bergen noch viele andere Geheimnisse. Der Vortrag vermittelt Kenntnisse zur Geschichte verschiedener Märchensammlungen und zum Ursprung von Zaubermärchen. Die Besucher erwartet ein märchenverzauberter Abend“.

Am 7. Mai soll es zunächst einen Mal- und Zeichenkurs geben, anschließend ist die Eröffnung einer Ausstellung im Pfarrhof Apfelstädt geplant.

Die traditionelle Lyriknacht soll am 17. Juni in der St.-Petri-Kirche Wandersleben im Rahmen der Thüringer Literaturtage stattfinden: Christian Maintz liest humorvolle Texte, musikalisch begleitet von Andrea und Tobias Wunderle. Am 18. Juni folgt das Literatursommerfest mit Lesewettstreit der Finalisten des 8. Menantes-Literaturpreises für erotische Dichtung und Musik der Band Vespertilio sowie Buchdruck-Vorführung und Angeboten für alle Sinne.

Weitere Vorträge gibt es beispielsweise zu den Themen „Affekte und Leidenschaften in der Bibel“ (19. Mai), „Angst und Trost in der Bibel“ (7. Juli), „Geschichte des Volkes Israel“ (22. September) und „Magische Orte in Mitteldeutschland“ (5. Oktober). Bernd Sikora liest aus seinem Roman „Siebenhöfen“ (13. Juli), Mirko Krüger stellt sein Buch über Kriminalfälle in und rund um Gotha vor (14. September) und unter dem Motto „Dorf trifft Stadt“ wird zur Lesung mit den Menantes-Literaturpreis-Finalisten eingeladen (8. November).

Am 15. Mai steht ein Musikalischer Gottesdienst zum Jubiläum 95 Jahre Posaunenchor Wandersleben

mit Gemeindefest auf dem Programm. Auch Konzerte sind eingeplant, unter anderem zum Tag des Offenen Denkmals am 10. September mit dem Posaunenchor Apfelstädt sowie als Harfenzauber zum Sommerausklang und am 26. November mit irischer Musik mit der Band Larksome.

Inzwischen ist die Einsendefrist für den Menantes-Literaturpreis für erotische Dichtung

abgelaufen. Eingegangen sind 575 Einsendungen aus neun Ländern. Die Juroren küren fünf Finalisten, die sich zum Lesewettstreit am 18. Juni im Rahmen des Literatur-Sommerfestes vorstellen. Dann wird ein Jurypreis in Höhe von 2.000 Euro und ein Publikumspreis in Höhe von 500 Euro vergeben.

Hintergrund: In den 1990er Jahren gründete Pfarrer Bernd Kramer die Vortragsreihe „Kultur im Pfarrhaus“. Daraus entwickelte sich ein Förderkreis um die Vorsitzenden Cornelia Hobohm und Bernd Kramer mit der Idee, den in Wandersleben geborenen Barockdichter Christian Friedrich Hunold mit dem Pseudonym Menantes besonders zu würdigen. Hunold veröffentlichte zum Beispiel Liebesromane und -gedichte und war Librettist zahlreicher Komponisten seiner Zeit, unter anderem arbeitete er mit Johann Sebastian Bach zusammen. 2003 wurde ein Denkmal für den Dichter eingeweiht und 2005 eröffnete die Menantes-Literaturgedenkstätte im Pfarrhof Wandersleben. Im Jahr 2007 erhielt der Menantes-Förderkreis den Thüringer Kulturpreis. Zu dem barock geprägten Pfarrhof gehören heute das liebevoll restaurierte ehemalige Pfarrhaus, die Menantes-Literaturgedenkstätte, ein Barockdichtergarten, ein Pavillon mit Ausstellung zu historischen Handwerken der Buchherstellung und ein Schaugarten mit Pflanzen, die für die Buchherstellung genutzt wurden.

Weitere Informationen im Internet: www.menantes-wandersleben.de