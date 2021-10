In diesem Jahr gedenkt die Musikwelt in zweifacher Hinsicht des Musikers und Komponisten Michael Praetorius (1571–1621), nämlich seines 400. Todestages und seines 450. Geburtstages. Aus diesem Anlass startete im September ein musikalisches Projekt, bei dem Vokal- und Instrumentalwerke des großen Meisters der frühen Barockmusik in drei Kirchen zur Aufführung gelangen sollen.

Matthias Erler, Kantor im Raum Sonneberg, hat Stücke ausgewählt, die von (semi)professionellen Sängern und Instrumentalisten aus der Region, auch aus benachbarten Kirchenkreisen, Landeskirchen und Bundesländern zu Gehör gebracht werden. Dabei erklingt eine große Bandbreite des musikalischen Schaffens von Michael Praetorius: von Orgelstücken und Werken für 3-stimmigen gemischten Chor über 4–6-stimmige Streicher-, Flöten-, Blechbläser- und gemischte Besetzungen bis hin zur 16-Stimmigkeit in vier Chören beim groß angelegten Choralkonzert „Jubiliret frölich“.

Das Projekt wird unterstützt durch Sänger des Kammerchores der Saalfelder Schlosskapelle unter der Leitung von Kantor Klaus-Peter Marquardt sowie durch Kantor Andreas Marquardt von der Saalfelder Johanniskirche. Die Michael-Praetorius-Gesellschaft, die ihren Sitz in Creuzburg bei Eisenach hat, unterstützt das Projekt mit der unentgeltlichen Bereitstellung der Noten. "In der Erwartung, dass sowohl die Zuhörer als auch die Mitwirkenden nach der Aufführung mit Freudentränen in den Augen nach Hause gehen werden, sind alle herzlich eingeladen, sich von der Musik dieses großen Barockmeisters in den Bann ziehen zu lassen", sagt Matthias Erler.

Am Samstag, 6. November, findet um 17 Uhr die erste Aufführung in der Sonneberger Stadtkirche St. Peter statt, gefolgt von einer musikalischen Andacht in der Kirche St. Kilian in Effelder (Frankenblick) um 19 Uhr. Den Abschluss bildet die Ausgestaltung des Gottesdienstes am Sonntag, 7. November, um 9.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Steinheid. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird für die Restaurierung bzw. Wartung und Pflege der Orgeln um eine Spende gebeten. (red)