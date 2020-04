Joschika Meyer und Ehrenamtliche der freikirchlichen Gemeinde "Relationship" bauen in der ostthüringischen Stadt ein Familiencafé auf. Die Corona-Krise hat auch vor diesem Projekt nicht Halt gemacht.

Von Elke Lier

"W ir wollten am 18. April eine große Einweihungsfeier mit geladenen Gästen veranstalten und am 21. April eröffnen. Das ist nun alles auf unbestimmte Zeit verschoben“, so Joschika Meyer. Mit dem Familiencafé für Gera wollte sie eigentlich im Frühling durchstarten.

Die Idee dazu entstand aus der eigenen Erfahrung, berichtet die gelernte Restaurantfachfrau: „Mit meiner Ava, jetzt fünf Jahre, fühlte ich mich in Gaststätten meist als Störenfried. Ich war ständig beim Beschwichtigen und schaute um mich, ob sich andere Gäste vielleicht vom Kind gestört fühlen.