Menschen, deren Seele gerade krank ist und die in der psychiatrischen Klinik sind, möchten wir, angeregt durch die Sterne "Hoffnungsleuchten" der Nordkirche, Hoffnung und Zuversicht schenken. Und dazu brauchen wir noch etwas Hilfe, so wie der Weihnachtsmann Hilfe von seinen Wichteln. Die Kita "Buratino" hat uns schon tatkräftig unterstützt und viele wunderbare Sterne, Engel und anderen Baumschmuck gebastelt! dafür ein großes Dankeschön!

Freuen würden wir uns über noch mehr angemalte, gefaltete oder gebastelte Sterne, bemalte Baumkugeln, Salzteig-Anhänger oder anderen Baumschmuck, den wir dann kurz vor Weihnachten, am 21.12. am Abend samt Weihnachtsbaum der psychiatrischen Klinik in Jena schenken wollen. Die Patienten bleiben oft lange in der Klinik, denn so schnell wie ein Schnupfen oder ein gebrochener Arm gehen psychische oder psychiatrische Krankheiten nicht weg. Umso wichtiger ist es uns, gerade diese Menschen nicht zu vergessen. Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich gern bei Isa Schmiedgen. Tel.-Nr. 0178-9139535.