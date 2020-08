Will Lütgert ist ein leidenschaftlicher Pädagoge. Der Wissenschaftler unterstützte die Entwicklung von Gemeinschaftsschulen in Thüringen. Bis vor kurzem arbeitete er als Mitglied im Stiftungsrat der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland mit. Doris Weilandt sprach mit ihm über Schule in Corona-Zeiten.

Die Schulen hatten im Lockdown in ganz Deutschland über sechs Wochen lang komplett geschlossen. Danach ist der Unterricht bis zu den Sommer-ferien nur sporadisch wieder angelaufen. Welche Folgen kann das für die Schüler haben?

Will Lütgert: Ich denke, dass gerade für Kinder, denen das Lernen nicht so leicht fällt, die an Lernprozesse kontinuierlich herangeführt werden müssen, das einen Einschnitt gibt, der sehr schwer wieder einzuholen ist.