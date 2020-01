Erfurt (red) - Der Augusta-Viktoria-Stift in Erfurt lädt am 3. Januar, 17 Uhr, zum "Weihnachtsliedersingen an der Krippe" ein. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag vom Evangelischen Posaunendienst, der Theologe Thomas Dewor liest eigene Texte.Mit Blick auf die Oberammergauer Krippe im Augusta-Viktoria-Stift lädt der Geschäftsführer des Stifts ein, die Beziehungen von Maria, Josef und den Hirten zum Kind in der Krippe zu bedenken.Die Oberammergauer Krippe wird seit der letzten Kriegsweihnacht 1944 im Augusta-Viktoria-Stift aufgebaut. Durch ehrenamtlich Mitarbeitende entsteht derzeit eine Krippenlandschaft, im Augusta-Viktoria-Stift im 76. Jahr zu bestaunen ist.